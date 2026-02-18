Sijarto: EU više nije globalni igrač

Sijarto: EU više nije globalni igrač

Evropska unija je prestala da bude globalni igrač i čak nije zastupljena za pregovaračkim stolom o ukrajinskom rešenju, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustem Umerov izjavio je da je nakon prvog dana trilateralnih pregovora u Ženevi sa SAD i Rusijom održao odvojeni sastanak sa predstavnicima SAD i evropskih zemalja, uključujući Veliku Britaniju i Francusku, kojima je predstavio privremene rezultate razgovora. Izvor Sputnjika ranije je naveo da će britanska delegacija u Ženevi pokušati da dobije informacije o rezultatima pregovora o Ukrajini. Pored toga,
