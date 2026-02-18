Đoković igra u Indijan Velsu

Vesti online pre 9 minuta  |  Sputnjik (A. S.)
Đoković igra u Indijan Velsu

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće na predstojećem masters turniru u Indijan Velsu, saopštili su organizatori takmičenja.

Đoković je posle finala na Australijan openu odlučio da propusti turnir u Dohi pa će se na teren vratiti početkom marta. „Legenda se vraća, prošlo je 20 godina od debija Novaka Đokovića na Indijan Velsu”, navodi se u objavi prvog mastersa u godini. Pored Đokovića, na turniru u Indijan Velsu igraće i Karlos Alkaras i Janik Siner. Srpski teniser je prošle godine poražen u drugom kolu Indijan Velsa od Botika van de Zandshulpa. Đoković je pet puta u karijeri
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Novak Đoković će igrati u Indijan Velsu

Novak Đoković će igrati u Indijan Velsu

RTS pre 14 minuta
Novak Đoković potvrdio učešće na mastersu u Indijan Velsu

Novak Đoković potvrdio učešće na mastersu u Indijan Velsu

Politika pre 9 minuta
Đoković se vraća u Indijan Vels, saopštili organizatori

Đoković se vraća u Indijan Vels, saopštili organizatori

Insajder pre 19 minuta
Đoković će igrati na mastersu u Indijan Velsu

Đoković će igrati na mastersu u Indijan Velsu

RTV pre 19 minuta
Organizatori: Đoković se vraća u Indijan Vels

Organizatori: Đoković se vraća u Indijan Vels

Radio sto plus pre 19 minuta
Organizatori najavili: Đoković će igrati na turniru u Indijan Velsu!

Organizatori najavili: Đoković će igrati na turniru u Indijan Velsu!

Sputnik pre 29 minuta
"Legenda se vraća": Đoković potvrdio učešće na "petom grend slemu", ide da popravi utisak

"Legenda se vraća": Đoković potvrdio učešće na "petom grend slemu", ide da popravi utisak

Mondo pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisDohaMastersAustralian OpenIndijan VelssportJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Novak Đoković će igrati u Indijan Velsu

Novak Đoković će igrati u Indijan Velsu

RTS pre 14 minuta
Đoković igra u Indijan Velsu

Đoković igra u Indijan Velsu

Vesti online pre 9 minuta
„Ovo je pas“? Jokić isprozivao saigrača, Denver podelio snimak!

„Ovo je pas“? Jokić isprozivao saigrača, Denver podelio snimak!

Hot sport pre 3 minuta
Na današnji dan rođen košarkaški genije Nikola Jokić: Od somborskog bucka do žive legende NBA

Na današnji dan rođen košarkaški genije Nikola Jokić: Od somborskog bucka do žive legende NBA

Euronews pre 9 minuta
NBA zvezde konačno priznale - Jokić je broj jedan i tačka! Ugledni portal sproveo zanimljivo istraživanje na Ol-staru: Srbin…

NBA zvezde konačno priznale - Jokić je broj jedan i tačka! Ugledni portal sproveo zanimljivo istraživanje na Ol-staru: Srbin je najbolji, rivali daleko iza!

Kurir pre 3 minuta