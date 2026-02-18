Zelenski traži sastanak sa Putinom

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je sinoć da je ukrajinskom pregovaračkom timu u Ženevi naložio da pokrene pitanje budućeg sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i ocenio da je takav sastanak najbolji način da se postigne proboj u mirovnim pregovorima. Američki predlog Dogovor za referendum Predsednički izbori Pristanak na primirje

Zelenski je u telefonskom intervjuu za Aksios rekao i da su mu američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner, koji predvode američku delegaciju na pregovorima u Ženevi, rekli da Rusija iskreno želi da okonča rat i da bi trebalo da koordinira sa svojim pregovaračkim timom na toj osnovi pre razgovora, ali da je on mnogo pesimističniji. Dodao je da „nije fer“ to što američki predsednik Tramp javno poziva Ukrajinu,