Zelenski traži sastanak sa Putinom

Vesti online pre 17 minuta  |  Nezavisne (P. V.)
Zelenski traži sastanak sa Putinom

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je sinoć da je ukrajinskom pregovaračkom timu u Ženevi naložio da pokrene pitanje budućeg sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i ocenio da je takav sastanak najbolji način da se postigne proboj u mirovnim pregovorima. Američki predlog Dogovor za referendum Predsednički izbori Pristanak na primirje

Zelenski je u telefonskom intervjuu za Aksios rekao i da su mu američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner, koji predvode američku delegaciju na pregovorima u Ženevi, rekli da Rusija iskreno želi da okonča rat i da bi trebalo da koordinira sa svojim pregovaračkim timom na toj osnovi pre razgovora, ali da je on mnogo pesimističniji. Dodao je da „nije fer“ to što američki predsednik Tramp javno poziva Ukrajinu,
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Witkoff navodi da je prvog dana razgovora Rusije i Ukrajine ostvaren 'značajan napredak'

Witkoff navodi da je prvog dana razgovora Rusije i Ukrajine ostvaren 'značajan napredak'

Slobodna Evropa pre 17 minuta
Zelenski traži sastanak s Putinom, otkrio detalje sa pregovora u Ženevi, oglasila se Zaharova

Zelenski traži sastanak s Putinom, otkrio detalje sa pregovora u Ženevi, oglasila se Zaharova

Blic pre 27 minuta
UŽIVO: Rat u Ukrajini - Drugi dan pregovora u Ženevi, ruska PVO oborila 43 ukrajinska drona tokom noći iznad ruskih regiona

UŽIVO: Rat u Ukrajini - Drugi dan pregovora u Ženevi, ruska PVO oborila 43 ukrajinska drona tokom noći iznad ruskih regiona

Euronews pre 7 minuta
Vitkof potvrdio: Moskva i Kijev bliže dogovoru

Vitkof potvrdio: Moskva i Kijev bliže dogovoru

Politika pre 22 minuta
Zaharova: Ukrajina čini sve kako bi sprečila mirovni proces, dok Rusija želi mir

Zaharova: Ukrajina čini sve kako bi sprečila mirovni proces, dok Rusija želi mir

RTV pre 1 sat
Vitkof u mir veruje

Vitkof u mir veruje

Vesti online pre 52 minuta
Drugi dan pregovora u Ženevi, Kijev poručuje da neće predati Donbas Rusiji

Drugi dan pregovora u Ženevi, Kijev poručuje da neće predati Donbas Rusiji

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinReferendumUkrajinaPredsednički izboriRusijaIzboriDonald TrampRat u UkrajiniVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

SAD razmatraju izlazak iz Međunarodne agencije za energiju zbog politike zelene tranzicije

SAD razmatraju izlazak iz Međunarodne agencije za energiju zbog politike zelene tranzicije

Insajder pre 21 minuta
Sanae Takaiči ponovo premijerka Japana nakon rekordne pobede LDP-a

Sanae Takaiči ponovo premijerka Japana nakon rekordne pobede LDP-a

Insajder pre 36 minuta
SAD: Napustićemo Međunarodnu agenciju za energiju ako ne odustane od zelene tranzicije

SAD: Napustićemo Međunarodnu agenciju za energiju ako ne odustane od zelene tranzicije

RTV pre 22 minuta
Pezeškijan: Iran otvoren za proveru kako bi dokazao da nema nuklearnu bombu

Pezeškijan: Iran otvoren za proveru kako bi dokazao da nema nuklearnu bombu

RTV pre 32 minuta
Ukrajinska PVO oborila 100 ruskih dronova tokom noći

Ukrajinska PVO oborila 100 ruskih dronova tokom noći

RTV pre 12 minuta