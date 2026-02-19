Bivši princ Endru priveden zbog neprimerenog ponašanja na javnoj funkciji

Beta pre 52 minuta

Bivši britanski princ Endru uhapšen je od sumnjom za nesavesno ponašanje na javnoj funkciji.

Policija je saopštila da je uhapšen muškarac u šezdesetim godinama iz Norfolka, pod sumnjom za neprimereno ponašanje na javnoj funkciji, a vrše se pretresi na adresama u Berkširu i Norfolku.

U saopštenju se navodi da neće otkriti ime privedenog

"Imajte na umu da je slučaj sada aktivan, pa treba biti oprezan sa bilo kakvim objavljivanjem kako bi se izbeglo nepoštovanje suda", dodaje se.

Istakli su da razumeju veliki javni interes te da će objavljivati informacije kada bude potrebno, prenosi BBC.

Brat kralja Čarlsa Trećeg izgubio je ranije titulu princa i iselio se iz svoje rezidencije sa 30 soba u blizini Vindzora, posle njegovih veza sa pokojnim američkim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Princ Endru je od tada poznat kao Endru Mauntbaten Vindzor.

(Beta, 19.02.2026)

Povezane vesti »

Hapšenje bivšeg princa Endrua: Epstinovi fajlovi nastavljaju s mračnim tajnama, šta je sve izašlo iz Pandorine kutije?

Hapšenje bivšeg princa Endrua: Epstinovi fajlovi nastavljaju s mračnim tajnama, šta je sve izašlo iz Pandorine kutije?

Mondo pre 37 minuta
Uhapšen na svoj rođendan: Ko je Endru Mauntbaten-Vindzor, bivši britanski princ koji je danas priveden?

Uhapšen na svoj rođendan: Ko je Endru Mauntbaten-Vindzor, bivši britanski princ koji je danas priveden?

Danas pre 46 minuta
Iz dvora u sobicu sa krevetom i WC šoljom: Bivši princ Endru se suočava sa najvećom noćnom morom: Može da bude osuđen na…

Iz dvora u sobicu sa krevetom i WC šoljom: Bivši princ Endru se suočava sa najvećom noćnom morom: Može da bude osuđen na doživotnu robiju!

Blic pre 1 sat
Kralj Čarls se oglasio nakon hapšenja brata Endrua: „Zakon mora da ide svojim tokom“

Kralj Čarls se oglasio nakon hapšenja brata Endrua: „Zakon mora da ide svojim tokom“

Nova pre 1 sat
Prve fotografije hapšenja bivšeg princa Endrua: Racija na imanju kraljevske porodice, otkriveno zašto su mu stavljene lisice…

Prve fotografije hapšenja bivšeg princa Endrua: Racija na imanju kraljevske porodice, otkriveno zašto su mu stavljene lisice na ruke FOTO

Nova pre 1 sat
"Britanija se danas suočava sa nečim što se u istoriji nije desilo": Brojne reakcije na hapšenje bivšeg princa Endrjua

"Britanija se danas suočava sa nečim što se u istoriji nije desilo": Brojne reakcije na hapšenje bivšeg princa Endrjua

Euronews pre 2 sata
Oglasio se kralj Čarls III nakon hapšenja brata Endrua

Oglasio se kralj Čarls III nakon hapšenja brata Endrua

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

princ

Svet, najnovije vesti »

Prvi sastanak Odbora za mir – mnogo otvorenih pitanja

Prvi sastanak Odbora za mir – mnogo otvorenih pitanja

Dojče vele pre 16 minuta
Rosatom: Rusija je spremna da prihvati obogaćeni uranijum iz Irana

Rosatom: Rusija je spremna da prihvati obogaćeni uranijum iz Irana

RTV pre 27 minuta
Telegraf: SAD će biti spremne za napad na Iran do subote

Telegraf: SAD će biti spremne za napad na Iran do subote

Danas pre 17 minuta
Crna Gora: Milatović zatražio da mu se hitno dostavi predlog za pomilovanje Vesne Bratić

Crna Gora: Milatović zatražio da mu se hitno dostavi predlog za pomilovanje Vesne Bratić

RTV pre 6 minuta
Posle 60 godina tradicije: Dojče vele gasi servis na grčkom

Posle 60 godina tradicije: Dojče vele gasi servis na grčkom

Danas pre 27 minuta