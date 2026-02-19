Brucoš (18) finansirao čitav svoj fakultet tražeći od 2,8 miliona ljudi nešto što neće ni osetiti da im nedostaje: "Iskreno verujem da nikom nije teško da to učini"

Godine 1987. student sa Univerziteta Ilinois, osmislio je jedinstvenu akciju tražeći da mu potpuni stranci pošalju po jedan peni za školovanje.

Majk je sakupio oko 2,9 miliona penija i uspeo da plati svoje školovanje, dobivši i 90.000 pisama podrške. U jesen 1987. godine, dok su hiljade maturanata širom Sjedinjenih Američkih Država razmišljale kako da plate skupe studije, jedan 18-godišnjak došao je na ideju koja je mnogima delovala gotovo besmisleno. Majk Hejz nije tražio bogatog sponzora, kredit niti stipendiju - verovao je da njegov fakultet mogu da plate potpuni stranci, i to donacijama od samo jednog