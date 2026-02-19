Beoeko: U Beogradu vazduh i noćas zagađen

Po podacima sajta Beoeko prosečan kvalitet vazduha na području Beograda noćas je „zagađen“.

Po podacima sa 30 mernih stanica, od 22.00 do 22.59 časova bio je na četiri „veoma zagađen“, na 14 „zagađen“, na jednoj „prihvatljiv“, a na ostalima „umeren“. Srednja vrednost kvaliteta vazduha je „zagađen“, piše na tom sajtu. Vazduh je bio „veoma zagađen“ na stanici „Zemun TB“, „Borča“ ,“Franša dEperea“ i „Bežanijska kosa“, a „prihvatljiv“ na stanici „Obrenovac Ušće“. Bio je „zagađen“ na stanicima „Kranjača“, „Bulevar Despota Stefana“, „Omladinskih brigada“,