Janko Baljak: Nakon silovanja institucija, postavljana poslušnika, sistematskog uništavanja umetnosti, najmanje što možemo da uradimo je da bojkotujemo ćaci Fest

Odgovor publike na sve što se u kulturi dešava od prošle godine mora biti bojkot – kaže za Danas filmski reditelj Janko Baljak, komentarišući poziv građanima da bojkotuju ovogodišnje izdanje Festa, koji je javnosti uputio Plenum studenata Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.

Analizirajući događaje u proteklih godinu dana, studenti su u svom pozivu istakli da „kao budući profesionalci koji se obrazuju u oblastima kulture i umetnosti, osećaju potrebu da se oglase sa dubokom zabrinutošću o trenutnom stanju kinematografije u našoj zemlji, i odmazdi nad neistomišljenicima“. Podsećanja radi, posle brojnih skandaloznih „igara“ i manipulacija tokom 2025. i početkom 2026, novi Odbor festivala objavio je prošle nedelje da se Fest nakon pauze od