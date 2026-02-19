Vozači oprez! Zbog moguće magle na pojedinim deonicama iz AMSS savetuju opreznu vožnju, na Batrovcima najduže zadržavanje teretnjaka

Dnevnik pre 1 sat
Vozači oprez! Zbog moguće magle na pojedinim deonicama iz AMSS savetuju opreznu vožnju, na Batrovcima najduže zadržavanje…

Na putevima pored reka i u kotlinama mestimično je maglovito i zbog toga vidljivost na tim deonicama može biti slabija, dok će dnevni uslovi za vožnju biti bolji - bez kiše i mokrih kolovoza, a vožnju će dodatno olakšavati i manji broj vozila na putevima van gradova, navodi se u saopštenju AMSS.

Kako je radni dan, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u gradovima,pre svega u jutarnjim i popodnevnim satima, vozačima se savetuje oprezna vožnja, prilagođena brzina, posebno u zonama škola.Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila, dokteretna vozila čekaju do pet sati.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Jutarnji špic u Beogradu: Gužve na Gazeli i Brankovom mostu u smeru ka Novom Beogradu (foto)

Jutarnji špic u Beogradu: Gužve na Gazeli i Brankovom mostu u smeru ka Novom Beogradu (foto)

Kurir pre 8 minuta
AMSS: Magla mestimično smanjuje vidljivost, kamioni na Batrovcima čekaju oko pet sati

AMSS: Magla mestimično smanjuje vidljivost, kamioni na Batrovcima čekaju oko pet sati

N1 Info pre 1 sat
AMSS: Oprez zbog moguće magle na pojedinim deonicama

AMSS: Oprez zbog moguće magle na pojedinim deonicama

Newsmax Balkans pre 1 sat
AMSS: Vozačima se zbog moguće magle na pojedinim deonicama savetuje oprezna vožnja

AMSS: Vozačima se zbog moguće magle na pojedinim deonicama savetuje oprezna vožnja

Euronews pre 1 sat
AMSS: Vozačima se zbog moguće magle na pojedinim deonicama savetuje oprezna vožnja

AMSS: Vozačima se zbog moguće magle na pojedinim deonicama savetuje oprezna vožnja

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BatrovciAMSS

Društvo, najnovije vesti »

SSP: Ministarka Đurđević Stamenkovski ne odgovara na pitanje u vezi sa Zakonom roditelj-negovatelj

SSP: Ministarka Đurđević Stamenkovski ne odgovara na pitanje u vezi sa Zakonom roditelj-negovatelj

N1 Info pre 7 minuta
"Vlast neće da usvoji Zakon roditelj-negovatelj, a donosi lex specijalise, Mrdićeve zakone i troši milijarde evra na EXPO"

"Vlast neće da usvoji Zakon roditelj-negovatelj, a donosi lex specijalise, Mrdićeve zakone i troši milijarde evra na EXPO"

Nova pre 8 minuta
Danas počinje Ramazan, najvažniji i najsvetiji mesec za muslimane širom sveta: Evo kako se posti i pozdravlja u ovom periodu

Danas počinje Ramazan, najvažniji i najsvetiji mesec za muslimane širom sveta: Evo kako se posti i pozdravlja u ovom periodu

Blic pre 3 minuta
Počeo sveti mesec ramazan: Mesec posta, molitve i solidarnosti među ljudima Počeo ramazan

Počeo sveti mesec ramazan: Mesec posta, molitve i solidarnosti među ljudima Počeo ramazan

Volim Zrenjanin pre 8 minuta
Sofronijević: Upisani prvi nelegalni objekti u okviru akcije "Svoj na svome", za sada bez pritužbi

Sofronijević: Upisani prvi nelegalni objekti u okviru akcije "Svoj na svome", za sada bez pritužbi

Radio 021 pre 3 minuta