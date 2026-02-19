Vozači oprez! Zbog moguće magle na pojedinim deonicama iz AMSS savetuju opreznu vožnju, na Batrovcima najduže zadržavanje teretnjaka

Na putevima pored reka i u kotlinama mestimično je maglovito i zbog toga vidljivost na tim deonicama može biti slabija, dok će dnevni uslovi za vožnju biti bolji - bez kiše i mokrih kolovoza, a vožnju će dodatno olakšavati i manji broj vozila na putevima van gradova, navodi se u saopštenju AMSS.

Kako je radni dan, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u gradovima,pre svega u jutarnjim i popodnevnim satima, vozačima se savetuje oprezna vožnja, prilagođena brzina, posebno u zonama škola.Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila, dokteretna vozila čekaju do pet sati.