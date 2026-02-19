Vučić za CNN Indija: Verujem da snaga Globalnog juga koji predvodi Indija raste

Insajder pre 1 sat
Vučić za CNN Indija: Verujem da snaga Globalnog juga koji predvodi Indija raste

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za CNN Indija da veruje da snaga Globalnog juga koji predvode Indija i premijer Narendra Modi sve više raste, i istakao da je indijska strateška autonomija pristup spoljnoj politici koji zavređuje poštovanje velikih sila.

Govoreći o premijeru Indije Narendri Modiju, Vučić je u sredu istakao da se sa indijskim liderom prvi put sreo 2017. godine, tokom posete Ahmedabadu u indijskoj državi Gudžarat. "Bila je to vrlo posebna konferencija, posetili smo Gandijevu kuću u i sve ostalo. Čak i tada, video sam koliko je on posvećen svojoj zemlji. To nekada možete da vidite u očima nekog lidera. I on se stara o svemu. Vrlo je posvećen detaljima. On je 'opsednut kontrolom', na najpozitivniji
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Vučić za CNN Indija: Verujem da snaga Globalnog juga koji predvodi Indija raste

Vučić za CNN Indija: Verujem da snaga Globalnog juga koji predvodi Indija raste

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićInđijaIndijaCNN

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Fazni ulazak u EU prihvatljiv, želimo jedinstveno tržište i prostor bez granica

Vučić: Fazni ulazak u EU prihvatljiv, želimo jedinstveno tržište i prostor bez granica

NIN pre 4 minuta
Odalović: Organi žrtava na KiM prodavani bogatim pojedincima u inostranstvu

Odalović: Organi žrtava na KiM prodavani bogatim pojedincima u inostranstvu

Blic pre 9 minuta
U Sarajevu se nižu nove nesreće usred velikih protesta

U Sarajevu se nižu nove nesreće usred velikih protesta

Vreme pre 48 minuta
Popović: Vlast ne mari za poruke EP, na neke EK izjave se ipak reaguje

Popović: Vlast ne mari za poruke EP, na neke EK izjave se ipak reaguje

Danas pre 14 minuta
EU: Kurti se obavezao na konsultacije sa Srbima i EU o integraciji sistema zdravstva i obrazovanja

EU: Kurti se obavezao na konsultacije sa Srbima i EU o integraciji sistema zdravstva i obrazovanja

NIN pre 33 minuta