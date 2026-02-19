Vučić za CNN Indija: Verujem da snaga Globalnog juga koji predvodi Indija raste

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za CNN Indija da veruje da snaga Globalnog juga koji predvode Indija i premijer Narendra Modi sve više raste, i istakao da je indijska strateška autonomija pristup spoljnoj politici koji zavređuje poštovanje velikih sila.

Govoreći o premijeru Indije Narendri Modiju, Vučić je u sredu istakao da se sa indijskim liderom prvi put sreo 2017. godine, tokom posete Ahmedabadu u indijskoj državi Gudžarat. "Bila je to vrlo posebna konferencija, posetili smo Gandijevu kuću u i sve ostalo. Čak i tada, video sam koliko je on posvećen svojoj zemlji. To nekada možete da vidite u očima nekog lidera. I on se stara o svemu. Vrlo je posvećen detaljima. On je 'opsednut kontrolom', na najpozitivniji