Gorski Matović saslušan, tužilac predložio pritvor

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saslušalo je i predložilo sudu pritvor za Gorskog Matovića, muškarca u zelenoj jakni sa kapuljačom koji je glavu studentkinje udarao o zid tokom protesta u Novom Sadu u ponedeljak uveče, a potom šamarao još neke studente.

Podsetimo, potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić objavila je snimak, tvrdeći da Gorskom ovo nije prvi put da učestvuje "u odbrani Srpske napredne stranke". Ovaj u zelenom duksu sa kapuljačom što šamara studente je robijaš Gorski Matović. Istog su i u avgustu izveli na Novosađane. https://t.co/TVZzSTxB78 pic.twitter.com/jDOyZEf7o0 "Povodom događaja od dana 16. februara 2026. godine, kada je u Novom Sadu u blizini Srpskog narodnog pozorišta