Gorskom Matoviću određen pritvor do 30 dana

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu odredio je Gorskom Matoviću pritvor do 30 dana zbog opasnosti da bi mogao da utiče na svedoke i opasnosti da bi mogao da ponovi krivično delo koje mu se stavlja na teret.

On je pre toga saslušan u Višem javnom tužilaštvu, nakon što je uhapšen zbog napada na studente u Novom Sadu tokom protesta ispred Srpskog narodnog pozorišta. On se sumnjiči da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu ili sportskoj priredbi. Podsetimo, nakon incidenta pojavio se snimak na društvenim mrežama na kojima se vidi kako Matović jednoj devojci udara glavu o zid, a zatim udara šamar jednom studentu. Matović je i ranije učestvovao u