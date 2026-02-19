Vremenska prognoza za Srbiju 19. februara 2026: prolećni dan sa naoblačenjem i olujnim vetrom uveče

Naslovi.ai pre 53 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju 19. februara 2026: prolećni dan sa naoblačenjem i olujnim vetrom uveče

Danas u Srbiji promenljivo oblačno i toplije vreme sa sunčanim intervalima, uveče naoblačenje sa kišom i snegom, jak jugoistočni vetar u košavskom području.

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ), u Srbiji će danas ujutru biti hladno i pretežno vedro, osim na severu Vojvodine gde se očekuju oblaci i slaba kiša. Tokom dana biće promenljivo oblačno i toplije sa sunčanim intervalima, uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar koji će od sredine dana biti u pojačanju. Najniža jutarnja temperatura kretaće se od -5 do 3 stepena, a najviša dnevna od 10 do 17 stepeni. Nova Danas N1 Info

Uveče i tokom noći ka petku očekuje se jače naoblačenje sa kišom u zapadnoj polovini zemlje, a u planinskim predelima jugozapadne Srbije i sa snegom. U košavskom području vetar će biti jak i povremeno olujni, što je posledica jačanja ciklona iznad Đenovskog zaliva koji donosi toplu vazdušnu masu sa Mediterana. Prognozirano je i zahlađenje koje će uslediti od petka. Telegraf RTV Telegraf N1 Info

U gradovima poput Beograda i Novog Sada očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i umerenim do jakim južnim vetrom. Biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na hronične bolesnike, posebno kardiovaskularne i cerebrovaskularne pacijente, zbog čega se savetuje oprez. Radio 021 Ozon

Ključne reči

VojvodinaSnegRHMZVremenska prognoza

