Vremenska prognoza za Srbiju 19. i 20. februar 2026: prolećni dan sa naoblačenjem, zahlađenje i žuti meteoalarm

Naslovi.ai pre 20 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju 19. i 20. februar 2026: prolećni dan sa naoblačenjem, zahlađenje i žuti meteoalarm

Danas promenljivo oblačno i toplije vreme, uveče naoblačenje sa kišom i olujnim vetrom, sutra zahlađenje sa kišom i snegom, uz žuti meteoalarm zbog jakog vetra.

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ), u Srbiji će danas ujutru biti hladno i pretežno vedro, osim na severu Vojvodine gde se očekuju oblaci i slaba kiša. Tokom dana biće promenljivo oblačno i toplije sa sunčanim intervalima, uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar koji će od sredine dana biti u pojačanju. Najniža jutarnja temperatura kretaće se od -5 do 3 stepena, a najviša dnevna od 10 do 17 stepeni. Nova Danas N1 Info

Uveče i tokom noći ka petku očekuje se jače naoblačenje sa kišom u zapadnoj polovini zemlje, a u planinskim predelima jugozapadne Srbije i sa snegom. U košavskom području vetar će biti jak i povremeno olujni, što je posledica jačanja ciklona iznad Đenovskog zaliva koji donosi toplu vazdušnu masu sa Mediterana. Prognozirano je i zahlađenje koje će uslediti od petka. Telegraf RTV Telegraf N1 Info

U petak, 20. februara, očekuje se oblačno i hladnije vreme sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a kasno poslepodne i uveče kiša će prelaziti u susnežicu i sneg, prvo na severu i zapadu, uz mogućnost formiranja manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima severne i zapadne Srbije. Duvaće severozapadni vetar, a zahlađenje će biti izraženo. Uveče i tokom noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju vetar će biti olujni. Euronews Telegraf Serbian News Media Telegraf Mondo

U petak je izdat žuti meteoalarm zbog olujnih udara vetra preko 60 km/h, a početkom naredne nedelje očekuje se još toplije vreme, dok se u utorak najavljuje novo pogoršanje sa kišom i stabilizacijom tek od srede. Blic

U gradovima poput Beograda i Novog Sada očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i umerenim do jakim južnim vetrom. Biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na hronične bolesnike, posebno kardiovaskularne i cerebrovaskularne pacijente, zbog čega se savetuje oprez. Radio 021 Ozon

Povezane vesti »

Zavejana kritična deonica u Srbiji, smetovi visine nekoliko metara: Ovuda ne krećite na put! Oglasio se i RHMZ - evo gde će da…

Zavejana kritična deonica u Srbiji, smetovi visine nekoliko metara: Ovuda ne krećite na put! Oglasio se i RHMZ - evo gde će da pada sneg do kraja dana (video)

Kurir pre 5 minuta
(Video) Neverovatni snimci s Golije: Jak vetar pravi smetove visine nekoliko metara, vozačima se savetuje da ovuda ne kreću na…

(Video) Neverovatni snimci s Golije: Jak vetar pravi smetove visine nekoliko metara, vozačima se savetuje da ovuda ne kreću na put

Dnevnik pre 15 minuta
Zavejana kritična deonica preko Golije: Jak vetar pravi smetove visine nekoliko metara, vozačima se savetuje da ovuda ne kreću…

Zavejana kritična deonica preko Golije: Jak vetar pravi smetove visine nekoliko metara, vozačima se savetuje da ovuda ne kreću na put (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 29 minuta
Petak i temperaturni šok, olujni vetar i sneg i u gradovima! Evo koji delovi Srbije su prvi na udari i kada tačno: A ono što…

Petak i temperaturni šok, olujni vetar i sneg i u gradovima! Evo koji delovi Srbije su prvi na udari i kada tačno: A ono što sledi je tek za nevericu

Blic pre 25 minuta
Hladan front nam stiže! RHMZ prognozira drastičnu promenu vremena, sneg i pad temperature

Hladan front nam stiže! RHMZ prognozira drastičnu promenu vremena, sneg i pad temperature

Dnevnik pre 1 sat
Zima stisla zube na Goliji: Putari se bore sa snežnom mećavom, mrežama kruži neverovatan video

Zima stisla zube na Goliji: Putari se bore sa snežnom mećavom, mrežama kruži neverovatan video

Telegraf pre 54 minuta
(Video) Ne, ovo nije Mont Everest, ovo je Golija! Nerealne scene sa srpske planine: Smetovi snega blokirali puteve, teška…

(Video) Ne, ovo nije Mont Everest, ovo je Golija! Nerealne scene sa srpske planine: Smetovi snega blokirali puteve, teška mehanizacija bije bitku

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegRHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Zborovi građana Novog Sada: Hapšenje jednog batinaša nije pravda

Zborovi građana Novog Sada: Hapšenje jednog batinaša nije pravda

Danas pre 15 minuta
Ministar Bratina o N1 i Nova: Da se nateraju da budu srpske televizije, objektivne…

Ministar Bratina o N1 i Nova: Da se nateraju da budu srpske televizije, objektivne…

Danas pre 10 minuta
Kada će Venecijanska komisija da saopšti odluku o „Mrdićevim zakonima“? – Poznat je datum

Kada će Venecijanska komisija da saopšti odluku o „Mrdićevim zakonima“? – Poznat je datum

Danas pre 20 minuta
Tramp okupio članove Odbora za mir na inauguralnom sastanku

Tramp okupio članove Odbora za mir na inauguralnom sastanku

Insajder pre 14 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju 19. i 20. februar 2026: prolećni dan sa naoblačenjem, zahlađenje i žuti meteoalarm

Vremenska prognoza za Srbiju 19. i 20. februar 2026: prolećni dan sa naoblačenjem, zahlađenje i žuti meteoalarm

Naslovi.ai pre 20 minuta