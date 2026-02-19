Tabaković: Inflacija do septembra u granicama cilja, rast BDP 3,5 odsto

U Srbiji će se inflacija, prema najnovijim projekcijama Narodne banke Srbije, do septembra kretati oko centralne ciljane vrednosti koja iznosi tri plus minus 1,5 odsto, a do kraja godine će biti oko 4,0 odsto, izjavila je danas guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković i dodala da se ove godine očekuje rast BDP od 3,5 odsto.

Jorgovanka Tabaković je na predstavljanju "Izveštaja o inflaciji - februar 2026", koji je Izvršni odbor NBS usvojio 12. februara, rekla da će na kretanje inflacije uticati prestanak važenja uredbe o ograničenju marži dok će donošenje novog zakona o nepoštenim trgovačkim praksama doprineti da se marže ne vrate na nivo pre donošenja uredbe. Navela je da je januarska inflacija iznosila 2,4 odsto a da je u poslednjem tromesečju prošle godine inflacija bila blago ispod