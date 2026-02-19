Beogradski vodovod: Veliki delovi Barajeva i Čukarice danas bez vode

Beogradski vodovod: Veliki delovi Barajeva i Čukarice danas bez vode

Delovi Barajeva i Čukarice zbog radova neće imati vodu danas od 9.00 do 17.00 sati, najavio je Beogradski vodovod.

To su naselja Barajevo (centar), Vranić, Baćevac, Božidarevac, Šiljakovac, Nenadovac, Glumčevo brdo, Stara Lipovica, Karaula, Stražarija, Plandište, Guncati, Srednji kraj, Ravni gaj i Meljak. U opštini Čukarica, vode neće imati potrošači u Beogradskoj ulici (od Mirkovićeve do Ibarskog puta) u naselju Sremčica, kao i u Ulici 1. maja u naselju Velika Moštanica. Stanovnici treba da pripreme svoju zalihu, a dolaze kamioni-cisterne s pijaćom vodom, preneo je Beoinfo.
