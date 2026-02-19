Kladionice nemaju visoko mišljenje o Zvezdi: Pogledajte kvote za meč protiv Lila u Ligi Evrope

Nova pre 16 minuta
Kladionice nemaju visoko mišljenje o Zvezdi: Pogledajte kvote za meč protiv Lila u Ligi Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde od 21.00 igraju protiv Lila prvi meč plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evrope, a već su objavljene kvote za taj susret.

Bukmejkeri vide Lil kao apsolutnog favorita, pa se pobeda ovog kluba nagrađuje sa 1,7 puta većim novcem. Šanse za remi se procenjuju četiri puta većom isplatom od uplate, dok je pobeda Zvezde trenutno na kvotu 5,3. Razlog ovakvog potcenjivanja Zvezde su povrede Timija Maksa Elšnika i kapitena Mirka Ivanića. Dejan Stanković, trener Zvezde, najavio je da će promešati startnu postavu. "Neće napraviti iznenađenje, i vi novinari imate dobro pamćenje kao i ja. Formacije
