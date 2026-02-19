Uhapšen brat kralja Čarlsa, kraljica Kamila odbila da odgovori novinarima
Politika pre 1 sat
Porodica poručuje da niko nije iznad zakona
Britanska kraljica supruga Kamila nije želela danas da odgovori novinarima kada su je pitali za hapšenje mlađeg brata kralja Čarlsa Trećeg, Endrua Mauntbaten-Vindzora. Novinari su Kamilu koja je prisustvovala koncertu u Vestminsteru pitali da li je zabrinuta zbog hapšenja Endrua, ali ona nije želela da im odgovori i samo im je mahala pre ulaska u kola, prenosi BBC. Endru Mauntbaten-Vindzor uhapšen je jutros zbog sumnje za zloupotrebu vršenja javne funkcije, a kralj