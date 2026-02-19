Danas sunčano i toplije nego juče

Šabačke novosti pre 1 sat
Danas sunčano i toplije nego juče

U četvrtak ujutru mraz, slabiji na severu, a malo jači na zapadu i jugu Srbije.

Tokom dana sunčani intervali i promenljiva oblačnost i znatno toplije nego u sredu. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar koji će biti u pojačanju krajem dana u košavskom području. Pritisak u opadanju i popodne ispod normale, a na jugu Srbije oko normale. Minimalna temperatura od -6°C u Požegi do 1°C u Beogradu, a maksimalna od 9°C u Negotinu do 17°C u Loznici i Valjevu. Uveče naoblačenje na jugozapadu i severu Srbije gde je moguća kiša. U petak jutro i
