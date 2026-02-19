Na današnji dan, 19. februar

Šabačke novosti pre 37 minuta
Na današnji dan, 19. februar

1473 – Rođen je poljski naučnik Nikola Kopernik, tvorac heliocentričnog sistema i utemeljivač moderne astronomije.

Njegovo učenje bilo je u suprotnosti s crkvenom naukom o Zemlji kao središtu sveta, zbog čega su mnogi njegovi sledbenici stradali kao žrtve katoličke inkvizicije. Katolička crkva je 1616. zabranila sva dela koja su se zasnivala na Kopernikovom učenju. Zabrana je ukinuta 1757. 1674 – Potpisan je Vestiminsterski ugovor kojim je okončan englesko-holandski rat, a Nova Nizozemska (područje današnjeg Njujorka) pripala je Engleskoj. 1797 – Papa Pije VI (Pius) potpisao je
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan: Umrli Đorđe Balašević i Dinko Tucaković, izašao prvi broj "Borbe", rođen Kopernik

Na današnji dan: Umrli Đorđe Balašević i Dinko Tucaković, izašao prvi broj "Borbe", rođen Kopernik

Radio 021 pre 33 minuta
Na današnji dan, 19. februar: Rođen Kopernik, umrli Andre Žid i Knut Hamsun, povukao se Kastro...

Na današnji dan, 19. februar: Rođen Kopernik, umrli Andre Žid i Knut Hamsun, povukao se Kastro...

N1 Info pre 1 sat
Vremeplov: Umro Kosta Trifković

Vremeplov: Umro Kosta Trifković

RTV pre 7 sati
Na današnji dan, 19. februar

Na današnji dan, 19. februar

B92 pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Njujork

Društvo, najnovije vesti »

Fiskalni savet - ne treba se vraćati platnim razredima, ali projekat "Iskra" je dobar

Fiskalni savet - ne treba se vraćati platnim razredima, ali projekat "Iskra" je dobar

Bloomberg Adria pre 27 minuta
Veran Matić: Ambasadori EU šokirani onim što se dešava novinarima u Srbiji

Veran Matić: Ambasadori EU šokirani onim što se dešava novinarima u Srbiji

Radio 021 pre 33 minuta
Da li ste znali da ova dva dugmeta na kontrolnoj tabli efikasno uklanjaju maglu sa vetrobranskog stakla?

Da li ste znali da ova dva dugmeta na kontrolnoj tabli efikasno uklanjaju maglu sa vetrobranskog stakla?

Danas pre 38 minuta
Vašington pritiska, Brisel moli! U "Jutru na Blic" o bici za naklonost 1,4 milijarde ljudi

Vašington pritiska, Brisel moli! U "Jutru na Blic" o bici za naklonost 1,4 milijarde ljudi

Blic pre 33 minuta
Danas sunčano i toplije nego juče

Danas sunčano i toplije nego juče

Šabačke novosti pre 17 minuta