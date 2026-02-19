UŽIVO: Neizvesno u Čairu, Partizan vodi na poluvremenu

Partizan i FMP odmeravaju snage u 20.30 u četvrtfinalnom duelu Kupa Radivoja Koraća, koji će odlučiti poslednjeg putnika u polufinale turnira u Nišu.

U poslednjih 20 susreta večerašnjih rivala crno-beli su slavili čak 19 puta, a jedini trijumf tima iz Železnika u ovom periodu došao je prošlog juna u polufinalnoj seriji KLS (78:69). U hali Čair poslednji put suočili su se 2022. godine, kada je prvak Srbije i regiona bio bolji posle neizvesne završnice (92:89). Nekadašnji šampion Evrope „Žućkovu levicu“ osvajao je osam puta iz 16 finala, dok su „panteri“ trofej podizali u tri navrata, uz tri poraza na poslednjoj