Mega deklasirala OKK Beograd

Sputnik pre 16 minuta
Košarkaši Mege eliminisali su OKK Beograd u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća rezultatom 100:79.

Već posle prvog poluvremena je Mega imala prednost od 21 poena, te su izabranici Vuleta Avdalovića mogli komotno da se okrenu polufinalu. Procenat šuta OKK Beograda bio je izuzetno nizak, a kako ih je Mega nadskočila i imala veći broj asistencija, pobednik se nije dovodio u pitanje. U poslednjoj deonici je nominalni gost uspeo da smanji razliku, koja je u jednom momentu prešla i 30 poena. Bogoljub Marković je bio najefikasniji sa 18 poena, Ognjen Srzenzić je
Ključne reči

KošarkaPartizanFMPKup Radivoja KoraćaABA ligasport

