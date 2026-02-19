Stanković: Verujem u ono što sam zamislio

Grupna i nokaut fazi su dva različita takmičenja, plus kod nas je drugi trener. Očekujem tešku utakmicu. Gledao sam poslednje utakmice Lila, jedina njihova kriza je kriza rezultata. Kriza igre i performansa se ne dovodi u pitanje", rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković uoči utakmice protiv Lila.

Crveno-beli u četvrtak od 21 sat gostuju Lilu u prvom meču plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evrope. Jesenas, u grupnoj fazi, Zvezda je sa Vladanom Milojevićem na klupi pobedila u Beogradu 1:0. "Biće drugačija Zvezda, imamo i tri nova imena: Eraković, Enem, Ovusu. Pričali smo već o tome da nas očekuje kompleksan zadatak. Četvrtak, nedelja (derbi), četvrtak. Ivanić je van, naš kapiten, igrač koji pravi veliku razliku. Imamo problem sa Elšnikom, koji je