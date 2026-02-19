Stanković: Verujem u ono što sam zamislio

Stanković: Verujem u ono što sam zamislio

Grupna i nokaut fazi su dva različita takmičenja, plus kod nas je drugi trener. Očekujem tešku utakmicu. Gledao sam poslednje utakmice Lila, jedina njihova kriza je kriza rezultata. Kriza igre i performansa se ne dovodi u pitanje", rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković uoči utakmice protiv Lila.

Crveno-beli u četvrtak od 21 sat gostuju Lilu u prvom meču plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evrope. Jesenas, u grupnoj fazi, Zvezda je sa Vladanom Milojevićem na klupi pobedila u Beogradu 1:0. "Biće drugačija Zvezda, imamo i tri nova imena: Eraković, Enem, Ovusu. Pričali smo već o tome da nas očekuje kompleksan zadatak. Četvrtak, nedelja (derbi), četvrtak. Ivanić je van, naš kapiten, igrač koji pravi veliku razliku. Imamo problem sa Elšnikom, koji je
Stankovićev eksperiment u Lilu

Zvezda u Lilu započinje drugu fazu Lige Evrope

Zvezda je autsajder u Francuskoj: Kladionice objavile kvote - evo kakve su šanse crveno-belih protiv Lila!

Zvezdina prilika - "doge" kojih se (ne) treba plašiti

Blef ili jasan cilj, Stanković jedini zna: Bilo kako bilo, Zvezdino proleće počinje!

Zvezda u Lilu započinje drugu fazu Lige Evrope (RTS 1, 21.00)

Ovako su Delije "okupirale" Lil: Pogledajte kako "marširaju" ulicama i pevaju

Stankovićev eksperiment u Lilu

Jedini od srpskih igrača: Nakon Indijan Velsa Đoković na spisku još jednog velikog takmičenja!

Najmoćniji NBA agent: "Volim Jokića, ali Edvards je najbolji igrač lige"

Duh Alana Širera zaposeo Gordona - neko bi rekao da je sebičan, drugi će braniti njegovu "glad" VIDEO

Alkaras i Ferero ponovo u centru pažnje: "Isto se desilo sa Rafom i Tonijem Nadalom"

