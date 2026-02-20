Nastavlja se pretraga na kraljevskom posedu zbog bivšeg princa Endrua Mauntbaten-Vindzora

BBC News pre 6 minuta

Reuters Endru Mauntbaten-Vindzor u kolima napušta policijsku stanicu

Policija već drugi dan vrši pretragu nekadašnje rezidencije bivšeg princa Endrua Mauntbaten-Vindzora, koji je pod istragom zbog moguće zloupotrebe položaja u javnoj službi, potvrđeno je za BBC.

Prethodno je pretraženo i imanje Sandringem u Norfoku, na jugoistoku zemlje, gde nekadašnji princ živi, a tamo su se okupile i brojne medijske ekipe ispred poseda.

Na fotografijama se vide i policijski službenici koji obezbeđuju posed.

Rano ujutru u petak ispred Kraljevske lože u Vindzoru nije bilo vidljivih znakova istrage ili vozila ispred poseda, javljaju BBC reporteri.

Endru Mauntbaten-Vindzor, sin pokojne britanske kraljice Elizabete Druge i brat kralja Čarlsa, pušten je iz zatvora u četvrtak, kada se vratio na imanje Sandrigam.

Policija je saopštila da je priveden muškarac iz Norfoka u okviru istrage, ali ime nije objavljeno.

Automobili - za koji se veruje da su policijski - tokom jutra su fotografisani kako ulaze na privatno imanje kraljevske porodice Sandringem, u oblasti Norfok, na istoku Engleske.

Sumnja se da je bivši britanski princ navodno delio poverljivi materijal sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Endru je dosledno i energično negirao bilo kakvu krivicu.

„Želim jasno da poručim - sve mora da bude u skladu sa zakonom", saopštio je kralj Čarls, dodajući da je „sa najdubljom zabrinutošću" primio vest o hapšenju.

Sledi „potpun i pravičan postupak", kojim će „nadležni organi sve ispitati na odgovarajući način", a u čemu imaju „bezrezervnu podršku i saradnju" kraljevske porodice, saopšteno je.

Ni on, ni Bakingemska palata nisu znali da će doći do privođenja, istakao je.

Endru Mauntbaten-Vindzor je godinama bio prijatelj sa Epstinom, koji je bio poznat kao američki finansijer, a sa kojim je održavao kontakt i pošto je Epstin 2008. osuđen za seksualna zlostavljanja dece.

Endru se ranije izvinio zbog kontakta sa Epstinom, ali je kategorično negirao bilo kakva krivična dela.

Negirao je i da je imao seks sa Virdžinijom Đufre, ženom koja ga je među prvima optužila za seksualno zlostavljanje, a potom izvršila samoubistvo.

Njeni brat i snaha su „slavili“ kada su čuli da je bivši britanski princ uhapšen zbog sumnje da je zloupotrebio javnu fuknciju.

„Nadamo se da će ova istraga sada početi da otvara dalje istrage o optužbama za seksualni napad, to je i dalje pobeda", izjavila je Amanda Roberts, žena Virdžinijong brata Skaja, za BBC.

On je pohvalio kralja Čarlsa „za preduzete akcije“.

„Nije bitno koliko ste bolesni, a ni koliko ste moćni. Nemate poseban skup zakona koji će se primenjivati na vas.

„Mislim da to trenutno vidimo u Velikoj Britaniji“, izjavio je.

Mauntbaten-Vindzor je 2022. postigao vansudski dogovor sa Đufre, a u nagodbi nije bilo ni priznanja odgovornosti ni izvinjenje.

I Sara Ferguson, Endruova bivša žena, takođe se pominje u Epstinovim dokumentima, i za nju se navodi da je bila bliska sa seksualnim prestupnikom.

Pominjanje u dokumentima ne znači i da je neko počinio bilo kakvo krivično delo.

Posle niza otkrića u vezi sa Epstinom, Endru je ostao bez kraljevskih zvanja, pa i titule princa.

Nedavno se iselio iz njegovog doma u Vindzoru.

Bakingemska palata je ranije saopštila da će Endru napustiti kraljevsko imanje početkom 2026. godine.

Britanski kralj Čarls ranije ovog meseca jasno je izrazio „rečima i postupcima duboku zabrinost zbog optužbi" protiv njegovog rođenog brata.

U međuvremenu su se oglasili i princ Vilijam i njegova supruga, princeza od Velsa, koji su „duboko zabrinuti zbog najnovijih otkrića iz slučaja Epstin", saopšteno je.

Apsolutni maksimum koliko bivši princ može biti zadržan je 96 sati, izjavio je Deni Šo, analitičar za pitanja policije, u razgovoru za BBC Radio 5 Live.

U većini slučajeva, kako kaže, osumnjičene zadržavaju 12 ili 24 sata, posle čega bivaju ili optuženi ili pušteni na slobodu dok se istraga nastavlja.

Reuters „Kraljevski seksualni prestupnik" - plakat u Norfoku kojim se traži da policija reaguje po pitanju bivšeg princa

Endru je bio smešten u „ćeliju u pritvorskoj jedinici“, gde postoje samo „krevet i toalet“ i gde je čekao policijsko saslušanje.

Dal Babu, bivši policijski zvaničnik, kaže da policija posle hapšenja Endrua može „da dođe do (njegove) računarske opreme, fajlova, fotografija i drugih dokaza“.

Policajci sada „mogu da izvrše pretres svih objekata koje poseduje ili koristi, kao i svih drugih prostora nad kojima ima kontrolu, tako da su sasvim mogući pretresi i na drugim lokacijama“, ističe.

Reuters Bivši princ Endru kleči nad nepoznatom devojkom - fotografija iz Epstinovih fajlova

Ko je bivši princ Endru

Bio je osmi u redu za presto, kao treće dete kraljice i vojvode od Edinburga - ali prvo koje je rođeno kada je Elizabeta već bila monarh

Oženio se 1986. Sarom Ferguson, koja je postala vojvotkinja od Jorka

U braku su dobili dve ćerke - Beatris (1988) i Evgeniju (1990)

U martu 1992. objavljeno je da su vojvoda i vojvotkinja odlučili da se razdvoje. Razveli su se 1996. godine.

Služio je 22 godine u Kraljevskoj mornarici, kao i u Foklandskom ratu, vođenom 1982. između Argentine i Ujedinjenog kraljevstva za prevlast oko Foklandskih ostrva

Pored kraljevskih angažmana, služio je kao specijalni trgovinski predstavnik vlade do 2011. godine

Povukao se 2019. sa kraljevskih dužnosti, posle intervjua za BBC o vezi sa američkim finansijerom Džefrijem Epstinom, koji je pronađen mrtav dok je čekao suđenje zbog trgovine ženama i optužbama za zaveru

U februaru je pristao da plati sumu nepoznatu javnosti za rešavanje slučaja koji je protiv njega pokrenula jedna od Epstinovih žrtava u SAD zbog seksualnog napada, iako nije priznao odgovornost i više puta je negirao optužbe

EPA Policija kod jednog od objekata koje je koristio bivši princ Endru

'Nije dokaz krivice, ali je daleko od života princa'

Piše: Šon Koflen, BBC dopisnik za kraljevska pitanja

Naravno, hapšenje ne treba tumačiti kao bilo kakav dokaz krivice i za sada nema podignute optužnice.

Endru je dosledno negirao bilo kakvu neprimerenu radnju.

Ipak, to šturo i službeno policijsko saopštenje je vest koja je odjeknula poput zemljotresa: „Muškarac se i dalje nalazi u policijskom pritvoru.“

Nismo znali gde se on jutros nalazi, ali sama pomisao na tu sliku deluje zapanjujuće.

Među plastičnim čašama i papirologijom u nekoj policijskoj stanici, brat kralja sedi posle hapšenja.

Zaista ogroman pad sa raskoši Bakingemske palate i Vindzor zamka.

Reuters Bivši princ Endru fotografisan na jahanju 2. februara

'Kompleksno krivično delo'

Piše: Dominik Kašani, BBC dopisnik za pravna pitanja

Krivično delo „zloupotreba službenog položaja“ (Misconduct in Public Office) veoma je kompleksno.

U suštini, svodi se na tvrdnju da je neko ko je obavljao posao u ime britanske javnosti učinio nešto veoma loše, znajući da je to loše.

Postoje četiri „elementa“, odnosno faktora, na koja policija mora da se usredsredi tokom istrage, kako bi tužioci mogli da odluče da li neko treba da bude optužen ili ne.

Prvo, policija mora da utvrdi da li je osoba pod istragom bila „javni službenik“ i da li je sporni događaj bio deo njenih službenih dužnosti.

Ako se to potvrdi, istražitelji zatim traže dokaze da je osumnjičeni „namerno“ propustio da izvrši dužnost ili da se na neki drugi način namerno neprimereno ponašao.

Ta prilično opširna definicija već dugo je predmet pravnih rasprava.

Sledeće pitanje jeste da li je postupak koji je učinjen bio toliko ozbiljan da predstavlja „zloupotrebu poverenja javnosti“.

Na kraju, ako su prethodna tri uslova ispunjena, policija mora da ispita da li je osoba pod istragom postupala „bez razumnog opravdanja ili izgovora“.

To poslednje pitanje je ključno.

Jedno od osnovnih načela krivičnog prava jeste da se osobi osumnjičenoj za nezakonito postupanje pruži prilika da iznese njenu stranu priče, a to počinje onog trenutka kada policija pokuca na njena vrata.

(BBC News, 02.20.2026)