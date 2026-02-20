(Radarski snimci) Tačno u ovo vreme kreće haos, spremite se! Pljuštaće i sneg i kiša, a temperatura drastično pada: Pratite kretanje padavina iz sata u sat
Blic pre 6 sati
U kasnim popodnevnim i večernjim satima kiša će preći u sneg prvo na severu i zapadu, uz formiranje snežnog pokrivača Temperatura će tokom dana padati, vetar će biti umeren do jak, menjaće pravac sa juga na severozapad U Srbiji se sutra očekuje oblačno i osetno hladnije vreme, mestimično sa kišom, dok će na visokim planinama padati sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Prema radarskim snimcima, prve padavine očekuju se već sutra oko 7 časova