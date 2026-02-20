(Video) "Donalde, sramotan si" Šokantan snimak Trampa sa Odbora za mir, ovo je već postala rutina: "Pašće sa stolice"

Blic pre 46 minuta
(Video) "Donalde, sramotan si" Šokantan snimak Trampa sa Odbora za mir, ovo je već postala rutina: "Pašće sa stolice"
Tokom istog sastanka, Tramp je imao poteškoće sa izgovaranjem imena predsednika Uzbekistana, Šavkata Mirzijojeva Na snimku sa prvog sastanka 'Odbora za mir' vidi se kako Tramp tone u san, ali se uspeva razbuditi Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, ponovo je, kako tvrde korisnici mreža, zaspao usred važnog sastanka, a snimak se ekspresno proširio. Čini se da Tramp nije uspeo da ostane budan ni na prvom sastanku svog "Odbora za mir", te se na
"Edi rama iz Jermenije", "školsko" prozivanje vjose i "mir: - zu - ouv" Internet nikada nije ovako goreo zbog Trampovih…

"Edi rama iz Jermenije", "školsko" prozivanje vjose i "mir: - zu - ouv" Internet nikada nije ovako goreo zbog Trampovih izjava, a onda udario i po svojima: "Neprijatno mi je"

Blic pre 2 sata
Donald Tramp

Tramp: Obamina izjava o vanzemaljcima je otkrivanje poverljivih informacija

Insajder pre 11 minuta
Šta premijer Severne Makedonije kaže o trgovini drogom?

Danas pre 26 minuta
Tramp se oglasio povodom Obamine izjave da su "vanzemaljci stvarni": "Odao je poverljive informacije, nije smeo to da uradi"

Blic pre 11 minuta
Misterija žabljeg otrova

Radar pre 21 minuta
Zašto bi sada mogao biti trenutak da Tramp napadne Iran, ali i zašto bi to bio veliki rizik?

Danas pre 26 minuta