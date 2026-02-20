(Video) Velika zaplena u Beogradu! Policija upala u hangar i pronašla više od 30 hiljada litara goriva: uhapšene dve osobe

Policija je uhapsila I. M. (40) zbog sumnje na nedozvoljeni promet akciznih proizvoda Protiv D. R. podneta je krivična prijava zbog nedozvoljenog skladištenja robe Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, Uprave kriminalističke policije, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su I. M. (40), zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih