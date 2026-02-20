Bez finala za Aleksandru Krunić i Anu Danilinu, ali i pored toga ispisana je istorija srpskog tenisa

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Bez finala za Aleksandru Krunić i Anu Danilinu, ali i pored toga ispisana je istorija srpskog tenisa

Aleksandra Krunić i Ana Danilina izgubile su u polufinalu WTA turnira u Dubaiju od Gabrijele Dabrovski (Kanada) i Luize Stefani (Brazil) sa 2:1 (4:6, 6:2, 10:6) posle jednog sata i 30 minuta igre.

Krunić i Danilina (Kazahstan) posle osvojenog turnira u Dohi nisu uspele da se plasiraju u njihovo novo finale. Gabriela Dabrovski i Luiza Stefani će u finalu Dubaija igrati protiv pobednica meča Vere Zvonareva (Rusija) /Laura Zigmund (Nemačka)– Žakelin Kristijan/Elena Gabrijela Ruse (obe Rumunija). Aleksandra Krunić će od ponedeljka biti osma teniserka sveta u dublu, što je prvi put u istoriji da Srbija ima top 10 igračicu u konkurenciji parova.
