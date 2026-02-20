Kad i gde možete gledati 178. večiti derbi Crvena zvezda – Partizan?

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Partizan u meču 24. kola Superlige Srbije.

Drugi ovosezonski duel dva najtrofejnija srpska kluba na programu je u nedelju od 17 časova na stadionu „Rajko Mitić“. Crvena zvezda „večiti derbi“ dočeka sa prvog mesta na tabeli sa 54 boda, jednim više od drugoplasiranog Partizana. Beogradski crveno-beli su sa Stankovićem na klupi bili i veoma uspešni u Ligi Evropa. Nakon što su trijumfom nad Malmeom (1:0) obezbedili plasman u nokaut fazu, u četvrtak su u prvoj utakmici dvomeča plej-ofa, u Francuskoj pobedili Lil