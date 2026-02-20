Strahinja Eraković: Nema vremena za slavlje

Danas pre 1 sat  |  Beta
Strahinja Eraković: Nema vremena za slavlje

Fudbaler Crvene zvezde Vladimir Lučić izjavio je da je duel protiv Lila bio vrlo težak meč, i dodao da je promena formacije iznenadila rivala. – Bila je to vrlo teška utakmica, sa mnogo trčanja i duela.

Odigrali smo čvrsto i odlučno, onako kako treba u ovakvim susretima, i to nam je donelo pobedu. Promena formacije iznenadila je rivala, ali smo imali puno poverenje u trenera i pokušali da iskoristimo njihovu nespremnost – izjavio je Lučić za TV Arena sport. Crvena zvezda je na gostujućem terenu pobedila Lil, u prvom meču plej-ofa Lige Evropa. – Nema vremena za veliko slavlje. Sledi priprema za Partizan, utakmicu koja našim navijačima znači najviše. Želimo da ih
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Rade Krunić: Očekivali smo ovakav ishod

Rade Krunić: Očekivali smo ovakav ishod

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanVladimir LučićLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Alkaraz posle preokreta pobedio Hačanova za plasman u polufinale turnira u Dohi

Alkaraz posle preokreta pobedio Hačanova za plasman u polufinale turnira u Dohi

Danas pre 48 minuta
Zašto je Beogradska arena puna peska?

Zašto je Beogradska arena puna peska?

Sport klub pre 53 minuta
Dinamu preti ispadanje, Štutgart pregazio Zvezdinog skorašnjeg rivala

Dinamu preti ispadanje, Štutgart pregazio Zvezdinog skorašnjeg rivala

Nova pre 53 minuta
Zvezdan Terzić: "Zvezda više ne ide u Evropu da učestvuje, već da pobeđuje"

Zvezdan Terzić: "Zvezda više ne ide u Evropu da učestvuje, već da pobeđuje"

Mondo pre 58 minuta
Sve ovo je rezultat vizionarskog, stručnog i odgovornog rada

Sve ovo je rezultat vizionarskog, stručnog i odgovornog rada

Politika pre 8 minuta