Strahinja Eraković: Nema vremena za slavlje

Fudbaler Crvene zvezde Vladimir Lučić izjavio je da je duel protiv Lila bio vrlo težak meč, i dodao da je promena formacije iznenadila rivala. – Bila je to vrlo teška utakmica, sa mnogo trčanja i duela.

Odigrali smo čvrsto i odlučno, onako kako treba u ovakvim susretima, i to nam je donelo pobedu. Promena formacije iznenadila je rivala, ali smo imali puno poverenje u trenera i pokušali da iskoristimo njihovu nespremnost – izjavio je Lučić za TV Arena sport. Crvena zvezda je na gostujućem terenu pobedila Lil, u prvom meču plej-ofa Lige Evropa. – Nema vremena za veliko slavlje. Sledi priprema za Partizan, utakmicu koja našim navijačima znači najviše. Želimo da ih