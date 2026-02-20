Rade Krunić: Očekivali smo ovakav ishod

Danas pre 7 minuta  |  Beta
Fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić izjavio je da je očekivao pobedu protiv Lila. – Očekivali smo ovakav ishod, jer smo se tako i spremali.

Znali smo kakav je rival, bez obzira na njihovu trenutnu rezultatsku krizu. U pripremi smo videli koliko su kvalitetna ekipa i želeli smo da za ovaj grb i dres ostvarimo dobar rezultat. U tome smo uspeli – izjavio je Krunić za TV Arena sport. Crvena zvezda je na gostujućem terenu pobedila Lil, u prvom meču plej-ofa Lige Evropa. On se osvrnuo i na susret sa Žiruom, sa kojim je ranije delio svlačionicu u Milanu, istakavši da razgovor posle meča nije bio dug. – Ovo je
