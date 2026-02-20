Haos ispred stadiona posle Zvezdine pobede! Sukob Delija i policije! Među navijače bačen suzavac

Zvezda je rezultatom 1:0 stigla do pobede u prvoj utakmici baraža za osminu finala Lige Evrope, a gostovanje brojnih navijača srpskog tima je prošlo bez problema, sve do samog kraja.

Navijači Crvene zvezde su zadržani na stadionu nakon završetka utakmice, što je uobičajena procedura za gostujuće navijače. A, po izlasku sa stadiona došlo je do sukoba, iz još uvek nepoznatog razloga. Ispred stadiona se stvorila gužva, a u toku sukoba je policija koristila suzavce. Pogledajte kako je to izgledalo: