Kurir pre 2 sata
U susret 178. večitom derbiju! Aleksandar Katai juri legendarnog Ivana Toplaka!

Pred fudbalerima Crvene zvezde je 178. večiti derbi, koji će biti odigran u nedelju od 17 časova, a Aleksandar Katai je u prvenstvenim večitim derbijima do sada postigao pet golova i nalazi se na korak od izjednačenja sa Ivanom Toplakom, koji je šest puta bio precizan protiv večitog rivala u duelima nacionalnog prvenstva.

Prvi gol u večitim derbijima, Katai je postigao 12. septembra 2015. godine u okviru devetog kola Superlige Srbije, a od tada je više puta preuzimao odgovornost u najvažnijim trenucima. Poslednji put u prvenstvenom derbiju precizan je bio u prvom kolu plej-ofa Superlige Srbije u sezoni 2023/24, na stadionu „Rajko Mitić“ u pobedi od 3:2. Zvezdin Magiko sada ima priliku da se izjednači sa Ivanom Toplakom, koji je šest puta bio precizan u prvenstvenim derbijima. Ispred
"Nemam društvene mreže, novine ne čitam": Tanjga progovorio o pritisku u Vojvodini pred meč sa Novim Pazarom

Crvena ZvezdaSuperligaderbifk crvena zvezdaFk Partizanvečiti derbi

