Britanska vlada priprema zakon za izbacivanje Endrua iz reda za presto

Londonska jedinica češlja privatne letove iz Epstinovih dosijea

Britanska vlada će razmotriti novi zakon o uklanjanju brata kralja Čarlsa Trećeg, Endrua Mauntbaten-Vindzora, iz kraljevske linije nasleđivanja, javlja danas Skaj njuz pozivajući se na izvore. Takav potez bi se dogodio tek nakon što se završi tekuća policijska istraga protiv bivšeg princa, kome je ta titula oduzeta prošle godine, zbog njegovih veza sa pokojnim američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom. Bilo kakve promene u liniji nasleđivanja zahtevaće