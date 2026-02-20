Dve smrti i podela lekara na blokadere i lojaliste

Kad već predsednik države označava ko je od lekara blokader, lepo bi bilo da objasni zašto prećutkuje da je doktorka Slađana Majstorović, koja je operisala Marka Mikića, drugu žrtvu operacije krajnika, aktivna članica SNS-a

U Čačku se umiralo i ranije, ali nikada zbog krajnika. Od kada postoji bolnica u Čačku, i ORL odeljenje, nije zabeležen slučaj da je u njoj umro pacijent kome su operisani krajnici. A onda u par dana dve smrti. Neki kažu da su te operacije rutinske, a opet ima lekara koji kažu da rutinskih operacija nema i da svako uvođenje pacijenta u anesteziju nosi rizik po život. U ovom trenutku nezahvalno je komentarisati i nagađati šta se dogodilo sa malom Emom Marković i