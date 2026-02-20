Život i priključenija Baneta Bumbara

Serija se može čitati i kao jedan melanholično osenčeni, ekranizovani bildungs-roman sa hronotopom/vremeprostranstvom nekadašnje Jugoslavije, s naglaskom na doba od „junakovih” pelena do završetka visokog obrazovanja

Prošlo je pola veka, ili dve trećine ovdašnjeg prosečnog života, od emitovanja televizijske serije Grlom u jagode reditelja Srđana Karanovića. Za tih pedeset godina, istorija se našem podneblju odvijala u više velikih, traumatičnih epizoda (smrt imperatora, raspad zemlje, inflacija, sumrak ideologije, rat, bombardovanje, ubistvo premijera, beskonačna tranzicija, hronična kriza, stalni društveni nemiri…) tako da se danas Karanovićevo remek-delo, uza sve moguće