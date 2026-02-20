Lajović eliminisan od Beretinija u osmini finala turnira u Rio de Žaneiru

RIO DE ŽANEIRO - Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale ATP turnira u Rio de Žaneiru, pošto je danas u osmini finala poražen od Italijana Matea Beretinija rezultatom 3:6, 6:4, 6:2.

Meč je trajao dva sata i 11 minuta. Beretini je 57. teniser sveta, dok je Lajović 129 na ATP listi. Srpski teniser je osvojio prvi set, a zatim je Beretini posle preokreta došao do pobede i plasmana u narednu rundu takmičenja. Beretini će u četvrtfinalu igrati protiv Peruanca Ignasija Busea, koji je savladao Brazilca Žoaa Fonseku sa 5:7, 6:3, 6:4. ATP turnir u Rio de Žaneiru igra se za nagradni fond od 2.469.450 dolara.