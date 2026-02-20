Palestinsko MSP: Palestina nije na prodaju, Izrael neće uspeti

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Palestinsko MSP: Palestina nije na prodaju, Izrael neće uspeti

RAMALA - Palestinsko Ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je izraelske "ekspanzionističke planove" kao odgovor na izjavu izraelskog visokog diplomate Gideona Sara na sastanku Saveza bezbednosti UN.

"Palestinski narod ostaje na svojoj zemlji, a oni koji moraju da odu su rasistički naseljenici-osvajači. Došlo je vreme da svet odbaci odmetničku državu koja krši međunarodno pravo i svakodnevno sprovodi etničko čišćenje i da ustane i suprotstavi se bandama terorističkih naseljenika koji veruju da mogu da izbrišu palestinsku stvarnost i nametnu svoje ekspanzionističke planove palestinskom narodu", navodi se u saopštenju objavljenom na zvaničnom nalogu Palestinske
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Palestinsko MSP: Palestina nije na prodaju, Izrael neće uspeti

Palestinsko MSP: Palestina nije na prodaju, Izrael neće uspeti

Politika pre 5 minuta
Palestinsko MSP: Palestina nije na prodaju, Izrael neće uspeti

Palestinsko MSP: Palestina nije na prodaju, Izrael neće uspeti

Insajder pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIzraelPalestina

Svet, najnovije vesti »

Šta blokiranje WhatsAppa i Telegrama znači za milione Rusa?

Šta blokiranje WhatsAppa i Telegrama znači za milione Rusa?

Danas pre 1 minut
NASA uspešno testirala punjenje rakete za Artemis II misiju ka Mesecu

NASA uspešno testirala punjenje rakete za Artemis II misiju ka Mesecu

RTV pre 0 minuta
Hiljade Palestinaca stiglo u Jerusalim na prvu molitvu tokom Ramazana

Hiljade Palestinaca stiglo u Jerusalim na prvu molitvu tokom Ramazana

RTV pre 5 minuta
Tramp: Obama izjavom o vanzemaljcima otkrio poverljive informacije

Tramp: Obama izjavom o vanzemaljcima otkrio poverljive informacije

RTV pre 0 minuta
(Foto) Bivši princ Endru pušten iz pritvora. Uslikan u autu nakon 12 sati provedenih u stanici.

(Foto) Bivši princ Endru pušten iz pritvora. Uslikan u autu nakon 12 sati provedenih u stanici.

Blic pre 5 minuta