Palestinsko MSP: Palestina nije na prodaju, Izrael neće uspeti

RAMALA - Palestinsko Ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je izraelske "ekspanzionističke planove" kao odgovor na izjavu izraelskog visokog diplomate Gideona Sara na sastanku Saveza bezbednosti UN.

"Palestinski narod ostaje na svojoj zemlji, a oni koji moraju da odu su rasistički naseljenici-osvajači. Došlo je vreme da svet odbaci odmetničku državu koja krši međunarodno pravo i svakodnevno sprovodi etničko čišćenje i da ustane i suprotstavi se bandama terorističkih naseljenika koji veruju da mogu da izbrišu palestinsku stvarnost i nametnu svoje ekspanzionističke planove palestinskom narodu", navodi se u saopštenju objavljenom na zvaničnom nalogu Palestinske