Srednji kurs dinara za evro 117,4159 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,4159 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti neznatno promenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je niži za 0,2 odsto i iznosi 99,7586 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 12,6 odsto, a od početka godine za 0,2 odsto.