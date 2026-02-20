Srednji kurs dinara za evro 117,4159 dinara

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,4159 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,4159 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti neznatno promenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je niži za 0,2 odsto i iznosi 99,7586 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 12,6 odsto, a od početka godine za 0,2 odsto.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 20. februar: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 20. februar: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Bez rasprave odbačena ideja danskog arhitekte: Zašto je izgradnja Akvarijuma u parku Ušće problematična?

Bez rasprave odbačena ideja danskog arhitekte: Zašto je izgradnja Akvarijuma u parku Ušće problematična?

Danas pre 28 minuta
Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 20. februar: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 20. februar: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 27 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,4159 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,4159 dinara

RTV pre 3 sata
Prevara sa kilometražom u Srbiji: Ovi modeli se najčešće "vraćaju", a razlike idu i do 157.000 kilometara

Prevara sa kilometražom u Srbiji: Ovi modeli se najčešće "vraćaju", a razlike idu i do 157.000 kilometara

Blic pre 6 sati
Od aprila počinje test-faza naplate putarine na obilaznici oko Beograda: Evo na koja vozila se odnosi, ovo su svi detalji

Od aprila počinje test-faza naplate putarine na obilaznici oko Beograda: Evo na koja vozila se odnosi, ovo su svi detalji

Blic pre 7 sati