RTV pre 1 sat  |  Tanjug
U Nišu uhapšen muškarac zbog nasilničkog ponašanja, za još dvojicom se traga

NIŠ - Policija u Nišu, intenzivnim operativnim radom, identifikovala je i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, uhapsila L. A. (23) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

Sumnja se da je on 11. februara, na ulici u centru Aleksinca, sa još dvojicom muškaraca za kojima se intenzivno traga, napao i više puta udario muškarca (57), navedeno je u saopštenju Policijske uprave Niš. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Aleksincu. Policija nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja, dodaje se u saopštenju.
