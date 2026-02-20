Zvezda preko Spartaka do finala Kupa Koraća

NIŠ - Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale Kupa Radivoja Koraća pošto su večeras u Nišu u polufinalu pobedili Spartak rezultatom 86:69.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džordan Nvora sa 22 poena, dok je Kodi Miler Mekintajer dodao 20. U timu iz Subotice najbolji je Olivije Henlan, koji je postigao 22 poena. Košarkaši Crvene zvezde će sutra u finalu Kupa Radivoja Koraća igrati sa pobednikom duela između Partizana i Mege, koji je na programu večeras od 20.30 časova. Trofej Kupa Radivoja Koraća brane košarkaši Crvene zvezde. Obradović: Odigrali smo kvalitetan meč, napravili smo razliku u