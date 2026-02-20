Handel je "slatka muka" Dejana Stankovića

Timi Maks Elšnik je otpao zbog povrede, a ulogu centralnog veziste je u pobedi Crvene zvezde protiv Lila rezultatom 0:1 u prvom meču šesnaestine finala Lige Evrope odlično odradio Tomas Handel, tako da se odsustvo Slovenca nije ni osetilo.

Pisali smo nekoliko puta jesenas da Handela treba sačekati, da od Krunića i Elšnika ne može da igra na svojoj prirodnoj poziciji, da se radi o veoma kvalitetnom igraču... Šetao ga je Vladan Milojević od krila do ofanzivnog veziste, ali to nije bilo to. Dejan Stanković ga je zakucao za klupu na svim važnim mečevima do sada, ali sinoć smo videli ono najbolje od Portugalca. Kontrolisao je sve na sredini terena, diktirao ritam, imao miran pas tokom svih 90 minuta, bio