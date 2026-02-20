Handel je "slatka muka" Dejana Stankovića

Sportske.net pre 3 sata  |  Sportske.net
Handel je "slatka muka" Dejana Stankovića

Timi Maks Elšnik je otpao zbog povrede, a ulogu centralnog veziste je u pobedi Crvene zvezde protiv Lila rezultatom 0:1 u prvom meču šesnaestine finala Lige Evrope odlično odradio Tomas Handel, tako da se odsustvo Slovenca nije ni osetilo.

Pisali smo nekoliko puta jesenas da Handela treba sačekati, da od Krunića i Elšnika ne može da igra na svojoj prirodnoj poziciji, da se radi o veoma kvalitetnom igraču... Šetao ga je Vladan Milojević od krila do ofanzivnog veziste, ali to nije bilo to. Dejan Stanković ga je zakucao za klupu na svim važnim mečevima do sada, ali sinoć smo videli ono najbolje od Portugalca. Kontrolisao je sve na sredini terena, diktirao ritam, imao miran pas tokom svih 90 minuta, bio
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Enem: "Nisam to očekivao" VIDEO

Enem: "Nisam to očekivao" VIDEO

B92 pre 31 minuta
Hrvati razočarani porazom Dinama, sami ga već otpisali iz Evrope?

Hrvati razočarani porazom Dinama, sami ga već otpisali iz Evrope?

Telegraf pre 11 minuta
Zvezdan Terzić zadovoljan posle Lila: Sve je ovo rezultat jednog vizionarskog rada

Zvezdan Terzić zadovoljan posle Lila: Sve je ovo rezultat jednog vizionarskog rada

Euronews pre 2 sata
Stavi pravu stvar na pravo mesto

Stavi pravu stvar na pravo mesto

Sportske.net pre 3 sata
Terzić: Zvezda više ne ide u Evropu da učestvuje, sada ide da pobeđuje

Terzić: Zvezda više ne ide u Evropu da učestvuje, sada ide da pobeđuje

RTS pre 3 sata
Zvezda srušila barijeru u Francuskoj: Istorijska noć kakvu srpski fudbal ne pamti!

Zvezda srušila barijeru u Francuskoj: Istorijska noć kakvu srpski fudbal ne pamti!

Hot sport pre 3 sata
VIDEO Zvezda objavila snimak iz svlačionice: Stanković se poklonio igračima

VIDEO Zvezda objavila snimak iz svlačionice: Stanković se poklonio igračima

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićCrvena ZvezdaVladan MilojevićLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Disciplinska komisija Evrolige reagovala: Partizan kažnjen zbog ponašanja navijača na utakmici sa Real Madridom

Disciplinska komisija Evrolige reagovala: Partizan kažnjen zbog ponašanja navijača na utakmici sa Real Madridom

Insajder pre 16 minuta
Sajmon Blejkni, urednik BBC serije 'Kraljevstvo': 'Priroda je pisala scenario'

Sajmon Blejkni, urednik BBC serije 'Kraljevstvo': 'Priroda je pisala scenario'

BBC News pre 41 minuta
Brnović: "Stojaković zna šta radi, neka Vukotić reši derbi"

Brnović: "Stojaković zna šta radi, neka Vukotić reši derbi"

Sportske.net pre 21 minuta
Penjaroja posle FMP-a: „Mnogo smo patili”. Nikitović: Bili smo bolji tim

Penjaroja posle FMP-a: „Mnogo smo patili”. Nikitović: Bili smo bolji tim

Gradski portal 018 pre 41 minuta
Spreman je spektakl Rusije i Srbije: Selektor boksera očekuje jake borbe

Spreman je spektakl Rusije i Srbije: Selektor boksera očekuje jake borbe

Kurir pre 21 minuta