NIS se oglasio posle odluke OFAK-a

NIS se oglasio posle odluke OFAK-a

Naftna industrija Srbije saopštila je da je dobila novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 20. martom.

Ovom licencom kompaniji NIS se omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući uvoz i preradu nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja, navedeno je u saopštenju. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (OFAK) Ministarstva finansija SAD izdala je ranije licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za
