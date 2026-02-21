Blokiran deo Ustaničke zbog protesta "Marš za pravosuđe"

Blokiran deo Ustaničke zbog protesta "Marš za pravosuđe"

Saobraćaj se delimično zaustavlja na trasi šetnje Šetnja će se završiti u Ustaničkoj kod Tužilaštva za organizovani kriminal Ispred zgrade Generalštaba okupio se danas deo zaposlenih u pravosuđu i građana, koji učestvuju u protestnoj šetnji "Marš za pravosuđe", koji je organizovan povodom nedavno usvojenog seta pravosudnih zakona.

Saobraćaj je isprva bio zaustavljen na uglu Nemanjine i Ulice kneza Miloša, a redari su blokirali i bočne ulice u dogovoru sa saobraćajnom policijom. Nakon što je šetnja krenula u pravcu Ustaničke ulice, delimično je blokirana i Slavija, zatim Autokomanda, i deo Ustaničke ulice. Na protestu se obratio predsednik Advokatske komore Beograda Vladimir Prijović, koji je rekao da je "ovo bitka koju sudije i tužioci moraju da dobiju", dodavši da će advokati pružiti svu
