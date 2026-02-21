Iz debelih zimskih jakni u samo duksericu za 48 sati! Ali to ne znači da neće opet biti hladno: Detaljna prognoza za vikend i sledeću nedelju

Blic pre 1 sat
Iz debelih zimskih jakni u samo duksericu za 48 sati! Ali to ne znači da neće opet biti hladno: Detaljna prognoza za vikend i…
Subota je obeležena hladnim, zimskim danom sa slabim snegom ili kišom i niskim temperaturama od -1 do 5 stepeni Ponedeljak donosi nagli porast temperature do čak 17 stepeni, uz suvo i promenljivo oblačno vreme Nakon što je petak doneo oblačno vreme, kišu koja je prešla u susnežicu i sneg, kao i formiranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima, mnogi su pomislili da se zima vratila na velika vrata. Međutim, najnovija prognoza Republičkog hidrometeorološkog
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Oblačno i hladno, ponegde sa kišom ili snegom

Oblačno i hladno, ponegde sa kišom ili snegom

RTV pre 27 minuta
U Srbiji danas hladno uz sneg i kišu, a od sutra proleće: Vreme sledeće nedelje potpuno drugačije - pogledajte grafikon jer…

U Srbiji danas hladno uz sneg i kišu, a od sutra proleće: Vreme sledeće nedelje potpuno drugačije - pogledajte grafikon jer nam stiže još jedna promena

Nova pre 2 minuta
Oblačno i hladno širom Srbije, temperatura do 5 stepeni

Oblačno i hladno širom Srbije, temperatura do 5 stepeni

Glas juga pre 7 minuta
Oblačno i hladno, ponegde sa kišom ili snegom: temperatura do pet stepeni

Oblačno i hladno, ponegde sa kišom ili snegom: temperatura do pet stepeni

Newsmax Balkans pre 17 minuta
Hladnije i oblačno sa susnežicom i snegom

Hladnije i oblačno sa susnežicom i snegom

Šabačke novosti pre 1 sat
Vremenski rolerkoster: Hladno sa kišom, a ovog datuma će pasti sneg; Detaljna prognoza za naredne dane; Evo kad stižu vesnici…

Vremenski rolerkoster: Hladno sa kišom, a ovog datuma će pasti sneg; Detaljna prognoza za naredne dane; Evo kad stižu vesnici proleća

Dnevnik pre 47 minuta
Opasan obrt vremena sledi: Todorović otkrio kada se vraća sneg, Srbiji preti scenario od pre 6 godina

Opasan obrt vremena sledi: Todorović otkrio kada se vraća sneg, Srbiji preti scenario od pre 6 godina

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Društvo, najnovije vesti »

Oblačno i hladno, ponegde sa kišom ili snegom

Oblačno i hladno, ponegde sa kišom ili snegom

RTV pre 27 minuta
Baba o uštipcima, a Protić o…

Baba o uštipcima, a Protić o…

Danas pre 22 minuta
Tražim reč: Posle porođaja žena je najranjivija

Tražim reč: Posle porođaja žena je najranjivija

Newsmax Balkans pre 7 minuta
Velika zabluda o bananama koja može ugroziti vaše zdravlje

Velika zabluda o bananama koja može ugroziti vaše zdravlje

Danas pre 27 minuta
Cena zlata dosegla 5.050 dolara! Rast se nastavlja: Potražnja za sigurnim utočištem ostala izražena posle dešavanja u SAD i…

Cena zlata dosegla 5.050 dolara! Rast se nastavlja: Potražnja za sigurnim utočištem ostala izražena posle dešavanja u SAD i Iranu

Blic pre 2 minuta