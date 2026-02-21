Iz debelih zimskih jakni u samo duksericu za 48 sati! Ali to ne znači da neće opet biti hladno: Detaljna prognoza za vikend i sledeću nedelju

Subota je obeležena hladnim, zimskim danom sa slabim snegom ili kišom i niskim temperaturama od -1 do 5 stepeni Ponedeljak donosi nagli porast temperature do čak 17 stepeni, uz suvo i promenljivo oblačno vreme Nakon što je petak doneo oblačno vreme, kišu koja je prešla u susnežicu i sneg, kao i formiranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima, mnogi su pomislili da se zima vratila na velika vrata. Međutim, najnovija prognoza Republičkog hidrometeorološkog