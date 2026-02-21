Policija otvorila gepek, pa odmah stavila lisice muškarcu! U 52 džaka spakovao 260 kilograma duvana i oštetio budžet Srbije za 3 miliona (foto)

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden tužilaštvu uz krivičnu prijavu Osumnjičeni je uhvaćen tokom kontrole na području Bajine Bašte Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa pripadnicima Uprave granične policije i Policijske uprave u Užicu, uhapsili su, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Užicu, N. J. J. (36)