Trump podiže carine na 15 odsto, dan nakon što je najavio da će biti 10 procenata

Predsednik Donald Trump izjavio je da će globalnu carinu od 10 odsto, koju je najavio dan ranije, povećati na 15 odsto izazivajući dodatne ekonomske potrese dok je istovremeno napao Vrhovni sud SAD zbog presude da je uvođenje carina nezakonito. "Ja, kao predsednik Sjedinjenih Američkih Država, podižem globalnu carinu od 10 odsto za zemlje, od kojih su mnoge decenijama ‘iskorišćavale’ SAD bez ikakvih posledica (dok se ja nisam pojavio!), na potpuno dozvoljeni i