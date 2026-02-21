021: Žena na koju je naleteo voz kod Petrovaradina poginula na licu mesta

Danas pre 3 sata  |  Beta
021: Žena na koju je naleteo voz kod Petrovaradina poginula na licu mesta

Žena na koju je oko 18.50 časova naleteo voz na deonici između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca je poginula na licu mesta, naveli su u Hitnoj pomoći za portal 021.

Nesreća se dogodila na izlazu iz Petrovaradina prema Sremskim Karlovcima, a voz je saobraćao na liniji Subotica-Beograd. Železničko preduzeće „Srbijavoz“ je prethodno saopštilo da je u pitanju voz koji je pošao iz Subotice u 18 časova i da je saobraćaj na ovom delu pruge u prekidu od trenutka nesreće. Putnici iz tog voza put su nastavili drugim, koji je pošao iz Petrovaradina za Beograd u 21.20 časova.
