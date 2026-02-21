Mesta na kojima je ‘čuti glasove’ nešto pozitivno

Danas pre 5 sati  |  BBC News na srpskom
Mesta na kojima je ‘čuti glasove’ nešto pozitivno

Zapadna medicina obično vidi svakoga ko prizna da mu bestelesni glasovi govore šta da radi kao osobu koja pati od psihoze.

Ali nije tako svuda – šta, dakle, možemo da naučimo od onih koji se postavljaju prema ovim halucinacijama drugačije? Pojava da neko čuje glasove je češća nego što možete da zamislite. Studije su decenijama pokazivale da iznenađujući broj ljudi bez prethodno dijagnostifikovanog zdravstvenog stanja – često više od tri četvrtine učesnika – doživljava da im se obraćaju glasovi iz nepoznatog izvora. U zapadnoj psihijatriji, međutim, ove auditivne halucinacije jedan su
Danas pre 5 sati
