Nemački uspeh na Berlinalu

Dojče vele pre 1 sat
Nemački uspeh na Berlinalu

Film „Žuta pisma“ nagrađen je Zlatnim medvedom na festivalu Berlinale. Time je Ilker Čatak postao prvi nemački reditelj posle više od 20 godina čiji je film osvojio to priznanje. Nagrađena je i glumica Sandra Hiler.

Politička drama „Žuta pisma" berlinskog reditelja Ilkera Čataka osvojila je Zlatnog medveda na Berlinalu, saopštili su organizatori. Time je prvi put posle više od dve decenije film jednog nemačkog reditelja dobio najvažnije priznanje festivala. Poslednji put to se dogodilo 2004. godine, kada je film „Gegen die Wand" (Glavom kroz zid) reditelja Fatiha Akina osvojio Zlatnog medveda. Čatak, koji je i koscenarista filma, u „Žutim pismima" priča priču o turskom
