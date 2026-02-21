Afrička kuga svinja potvrđena u Topoli, sprovode se neophodne mere

Insajder pre 2 sata
Bolest afričke kuge svinja potvrđena je na području Opštine Topola, a oblast u poluprečniku od tri kilometra oko žarišta zaraze u naselju Jelenac proglašena je zaraženim područjem, navodi se u današnjem rešenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za veterinu.

Zaražena zona obuhvata naseljena mesta Jelenac, Maskar i Belosavci, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Opštine Topola. "U skladu sa donetim rešenjem, veterinarske službe su u saradnji sa Opštinom Topola preduzele sve neophodne mere po nalogu nadležnih republičkih institucija", ističe se u saopštenju. Kako se navodi, na ulazima i izlazima iz sela Jelenac postavljene su dezinfekcione barijere radi preventivnog delovanja i sprečavanja eventualnog širenja
